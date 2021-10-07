DMAA экстракт герани, 60 капсул по 100 мг

DMAA - энергия, мотивация и настроение!





DMAA экстракт герани – это функциональный продукт, который даст вам силу и энергию тогда, когда это нужно. Если вам кажется, что вы слишком устали, то всего 1 капсула даст импульс к новым грандиозным свершениям. Усталости больше нет!





Эффекты от приема экстракта герани

Мощнейший прилив энергии

Повышение работоспособности и производительности

Повышение выносливости

Повышает ментальную концентрацию

Превосходное настроение









DMAA: для кого и зачем?

Для тренировки - даст вам неудержимую энергию и производительность для максимального результата.

- даст вам неудержимую энергию и производительность для максимального результата. Для работы - концентрация и двойная мотивация помогут справиться с любой работой.

- концентрация и двойная мотивация помогут справиться с любой работой. Для учёбы - студенческая жизнь может быть непростой, но DMAA и тут поможет тебе.

- студенческая жизнь может быть непростой, но DMAA и тут поможет тебе. Для вечеринки - ты будешь весел и энергичен всю ночь, ведь все знают, что именно ночью происходит все самое интересное.

- ты будешь весел и энергичен всю ночь, ведь все знают, что именно ночью происходит все самое интересное. Для дороги - предстоит долгая монотонная поездка? 1 капсула заставит лететь километры незаметно.

- предстоит долгая монотонная поездка? 1 капсула заставит лететь километры незаметно. Для путешествий - теперь ты сможешь посетить столько интересных мест, сколько захочешь. Сил хватит на всё.





DMAA – продукт, который перевернёт вашу жизнь.





Принцип действия

Принцип действия DMAA на организм схож с действием кофеина, оказывая эйфорическое возбуждение головного мозга, но сильнее в 10 раз. Важно отметить, что при этом он не оказывает негативного влияния и нетоксичен. Таким образом, экстракт герани, при употреблении в рекомендованных дозировках, оказывает сильное стимулирующее воздействие на организм, повышает настроение.

Также имеются научные доказательства того, что DMAA является сильным жиросжигателем. Так, в статье «Анализ эффективности 1,3-диметиламиламина с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с тандемной масс-спектрометрией в условной концентрации» представлены доказательства влияния на ускорения метаболических процессов и ускорения процесса жиросжигания.

В научной статье Г. Маккартни «Биохимия и последствия приема 1,3-диметиламиламина в контексте частоты сердечных сокращений и стабильности артериального давления у людей старшего возраста» были приведены доказательства того, что экстракт герани не оказывает абсолютно никакого негативного влияния на организм человека. При этом обоснован даже факт того, что прием в рекомендованных дозах будет полезен для сердечно сосудистой системы.

Применение DMAA

Принимайте по 1 капсуле (100 мг) за час до тренировки (для усиления эффекта дозу можно увеличить до 2 капсул). Принимайте экстракт герани на пустой желудок (через 1-1,5 часа после приема пищи). Внимание! Суточная доза не должна превышать 200 мг (2 капсулы).





Состав (1 капсула)

1,3-диметиламиламин (экстракт герани) - 100 мг.







Как купить DMAA экстракт герани

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Не является лекарственным средством или БАДом. Не предназначен для лиц моложе 18 лет, беременным или кормящим женщинам. Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом. Не превышайте рекомендованную дозировку.





Автор: Червоткин Кирилл, специалист по спортивному питанию.

Проверено экспертом Южаковым Антоном 3 декабря 2020 года.