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DMAA экстракт герани, 60 капсул по 100 мг

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DMAA экстракт герани
DMAA Dose Labs состав
DMAA экстракт герани
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DMAA экстракт герани, 60 капсул по 100 мг
690 руб.
990 руб.

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В наличии на складе

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DMAA – это мощный стимулятор ЦНС, который придаст вам феноменальную энергию, силу и выносливость на самой тяжелой тренировке и в обычной жизни. Купить экстракт герани DMAA капсулы с отличными отзывами вы можете в нашем магазине спортивного питания с доставкой по выгодной цене.


Краткое название: DMAA

Цель: энергия и настроение

В 1 банке: 60 порций

Производитель: Dose Labs


Способы получения заказа:

Доставка по России: Почта России, EMS, СДЭК от 2 дней, 300₽. Заказы от 5000 ₽ - бесплатно.

Доставка курьером по Кирову - бесплатно.

Самовывоз - бесплатно.

В наличии на складе

Гарантия лучшей цены! Нашли дешевле - напишите нам.


DMAA – это мощный стимулятор ЦНС, который придаст вам феноменальную энергию, силу и выносливость на самой тяжелой тренировке и в обычной жизни. Купить экстракт герани DMAA капсулы с отличными отзывами вы можете в нашем магазине спортивного питания с доставкой по выгодной цене.


Краткое название: DMAA

Цель: энергия и настроение

В 1 банке: 60 порций

Производитель: Dose Labs


Способы получения заказа:

Доставка по России: Почта России, EMS, СДЭК от 2 дней, 300₽. Заказы от 5000 ₽ - бесплатно.

Доставка курьером по Кирову - бесплатно.

Самовывоз - бесплатно.
Описание
Комментарии
155
Описание

DMAA - энергия, мотивация и настроение!

DMAA экстракт герани


DMAA экстракт герани – это функциональный продукт, который даст вам силу и энергию тогда, когда это нужно. Если вам кажется, что вы слишком устали, то всего 1 капсула даст импульс к новым грандиозным свершениям. Усталости больше нет!


Эффекты от приема экстракта герани

  • Мощнейший прилив энергии
  • Повышение работоспособности и производительности
  • Повышение выносливости
  • Повышает ментальную концентрацию
  • Превосходное настроение


Экстракт герани эффекты


DMAA: для кого и зачем?

  • Для тренировки - даст вам неудержимую энергию и производительность для максимального результата.
  • Для работы - концентрация и двойная мотивация помогут справиться с любой работой.
  • Для учёбы - студенческая жизнь может быть непростой, но DMAA и тут поможет тебе.
  • Для вечеринки - ты будешь весел и энергичен всю ночь, ведь все знают, что именно ночью происходит все самое интересное.
  • Для дороги - предстоит долгая монотонная поездка? 1 капсула заставит лететь километры незаметно.
  • Для путешествий - теперь ты сможешь посетить столько интересных мест, сколько захочешь. Сил хватит на всё.


DMAA – продукт, который перевернёт вашу жизнь.


Принцип действия

Принцип действия DMAA на организм схож с действием кофеина, оказывая эйфорическое возбуждение головного мозга, но сильнее в 10 раз. Важно отметить, что при этом он не оказывает негативного влияния и нетоксичен. Таким образом, экстракт герани, при употреблении в рекомендованных дозировках, оказывает сильное стимулирующее воздействие на организм, повышает настроение.

 

Также имеются научные доказательства того, что DMAA является сильным жиросжигателем. Так, в статье «Анализ эффективности 1,3-диметиламиламина с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с тандемной масс-спектрометрией в условной концентрации» представлены доказательства влияния на ускорения метаболических процессов и ускорения процесса жиросжигания.

 

В научной статье Г. Маккартни «Биохимия и последствия приема 1,3-диметиламиламина в контексте частоты сердечных сокращений и стабильности артериального давления у людей старшего возраста» были приведены доказательства того, что экстракт герани не оказывает абсолютно никакого негативного влияния на организм человека. При этом обоснован даже факт того, что прием в рекомендованных дозах будет полезен для сердечно сосудистой системы.

 

Применение DMAA

Принимайте по 1 капсуле (100 мг) за час до тренировки (для усиления эффекта дозу можно увеличить до 2 капсул). Принимайте экстракт герани на пустой желудок (через 1-1,5 часа после приема пищи). Внимание! Суточная доза не должна превышать 200 мг (2 капсулы).


Состав (1 капсула)

1,3-диметиламиламин (экстракт герани) - 100 мг.


Как купить DMAA экстракт герани

Вы всегда можете купить капсулы DMAA экстракт герани с отличными отзывами по выгодной цене и с доставкой по всей России и странам СНГ в интернет-магазине спортивного питания SPKSPORT.RU. Доставка по Кирову - бесплатно. Бесплатные консультации по телефону 8-800-505-62-25, e-mail: zakaz@spksport.ru


Источники:

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Не является лекарственным средством или БАДом. Не предназначен для лиц моложе 18 лет, беременным или кормящим женщинам. Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом. Не превышайте рекомендованную дозировку.


Автор: Червоткин Кирилл, специалист по спортивному питанию.

Проверено экспертом Южаковым Антоном 3 декабря 2020 года.

Комментарии
155
Комментарии
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Илья
Илья
Баночку сегодня забрал, всё отлично, спасибо
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Сергей
Сергей
Скажите одной банки хватит на сушку ? и как аппетитом ? действительно подавляет ?
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Администратор
Администратор
Здравствуйте, Сергей!
DMAA это всё таки больше стимулятор, чем жиросжигатель. Мы рекомендуем применять его перед тренировкой.
На сушку рекомендуем вам рассмотреть жиросжигатели.
Аппетит действительно подавляет.
Сергей
Сергей
да оно и нужно. в идеале эфeдрин ) заказал одну.. если все гуд дозакажу еще. спасибо
Алексей
Алексей
Заказываю уже второй раз, как всегда эффект бомба. Но поменяйте уже фото на сайте на прозрачную Банку.
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Илья Степанов
Илья Степанов
Товар получил, спасибо!
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Дмитрий
Дмитрий
Всем привет. признаю стимулятор рабочий. два дня пил по 1 капсуле, эффекта не было. Закинул 2 и почувствовал прилив сил.
возможно кому то 1 хватает, в моем случае 2. Только интересно по 2 капсулы пить не повредит?
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Алексей
Алексей
А мне эффект DMAA очень понравился. Особенно на тренировке, прилив энергии и концентрации очень сильный. Тут правильно пишут, что надо на пустой желудок применять
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Дмитрий
Дмитрий
Всем привет. По моему это полный обман. товар не соответствует описанию. баночка прозрачная с обычной
наклейкой. эфект не то что не тот, его вообще нет. Как вы так много отзывов положительных накрутили
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Администратор
Администратор
Здравствуйте, Дмитрий!
Да, данный товар в обновленном дизайне действительно представлен в прозрачной банке.
Для получения эффекта важно принимать DMAA на пустой желудок (через 2 часа после еды) и после приема 30-40 минут также не есть. Также можно увеличить дозировку до 2 капсул.

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